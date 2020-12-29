На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7

Эпицентр располагался около города Пундагитан.

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой около семи баллов. Об этом сообщают представители Национальной геологической службы США. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные колебания составили не семь, а 6,8 баллов.

Подземные толчки начались около 12:33 часов по местному времени (15:23 по московскому времени) на побережье государства. Эпицентр землетрясения находился в 219 километра в юго-восточном направлении от города Пундагитан. Эксперты считают, что очаг стихийного явления залегал на глубине в 139 километров.

Местные журналисты из издания Inquirer отметили, что землетрясение ощущалось в одном из крупнейших городов Филиппин Давао. на данный момент сведений о разрушениях, пострадавших или жертвах не поступала.

В Австрии произошло землетрясение с магнитудой 4,5.

Видео: Youtube/Jayvee vlog, Sheryl Beldeniza