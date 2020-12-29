На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой около семи баллов. Об этом сообщают представители Национальной геологической службы США. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные колебания составили не семь, а 6,8 баллов.
Подземные толчки начались около 12:33 часов по местному времени (15:23 по московскому времени) на побережье государства. Эпицентр землетрясения находился в 219 километра в юго-восточном направлении от города Пундагитан. Эксперты считают, что очаг стихийного явления залегал на глубине в 139 километров.
Местные журналисты из издания Inquirer отметили, что землетрясение ощущалось в одном из крупнейших городов Филиппин Давао. на данный момент сведений о разрушениях, пострадавших или жертвах не поступала.
В Австрии произошло землетрясение с магнитудой 4,5.
Видео: Youtube/Jayvee vlog, Sheryl Beldeniza
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