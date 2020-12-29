Данных о раненых или погибших нет.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом рассказали представители местного сейсмологического центра. Известно, что подземные толчки ощущались на юге страны. Они зафиксированы около 21:31 вечера 15 января по времени UTC (00:31 по московскому времени, в ночь на 16 января).

Эксперты уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине в 19 километров. Эпицентр располагался на территории провинции Хормозган. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре и американской Геологической службе считают, что очаг землетрясения находился на глубине в 8-10 километров.

В настоящее время сведений о пострадавших, жертвах или разрушениях инфраструктуры не поступало.

В Индонезии семь человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений.

Видео: YT / indian backpacker europe