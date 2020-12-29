Ученые прогнозируют возможное появление цунами в регионе.

В Индонезии семь человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений. Об этом рассказали представители местного Агентства метеорологии. Специалисты уточнили, что сутки ранее на острове Сулавеси зафиксированы подземные толчки с магнитудой в 6,2 балла. Предположительно, за ними стоит ожидать значительных афтершоков. К настоящему времени метеорологи заявили об выявлении 25 афтершоков.

Эксперты объяснили, что в регионе также существует угроза формирования цунами. Оно возникнет, если в Индонезии будут зарегистрированы новые подземные толчки с более сильной магнитудой.

Землетрясение в Индонезии разрушило больницу.

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