Количество пострадавших и погибших регулярно растет.

Землетрясение в Индонезии разрушило больницу в административном центре провинции Западный Сулавеси. Об этом рассказали журналисты агентства France-Presse со ссылкой на представителя региональной спасательной службы. В экстренном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Мамуджу после подземных толчков с магнитудой 6,2. На данный момент известно, что под завалами находятся люди.

Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию спасатель из Индонезии

Очаг стихийного бедствия залегал на глубине восьми километров в 139 км в северо-западном направлении от города Паре-Паре.

Напомним, что информационный портал Detik заявил о том, что жертвами землетрясения по меньшей мере стали три человека, а пострадавшими - 24 местных жителя. Сведения о пострадавших уточняются. Около двух тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Природное явление разрушило более 60 зданий, включая офис губернатора. Сейчас в регионе наблюдаются оползни.

Дома в Иркутской области проверят после землетрясения в Монголии.

Фото: Pixabay.com