Коммунальная инфраструктура и социальные объекты в области функционируют в стандартном режиме.

Дома в Иркутской области проверят после землетрясения в Монголии. Соответствующее поручение главам муниципалитетов дал губернатор Игорь Кобзев, написал он на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что в комментариях ему стали писать граждане, рассказывать о появившихся в их домах трещинах.

Сам Кобзев добавил, что коммунальная инфраструктура и социальные объекты в области функционируют в стандартном режиме.

Ранее на границе России с Монголией произошло сильное землетрясение.

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