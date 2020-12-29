После него зафиксировано несколько афтершоков.

На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по Иркутской области. По данным службы, подземные толчки были зарегистрированы около 00:32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 34 километрах от населенного пункта Турт в Монголии. Там зафиксировано землетрясение с силой 8,7 балла, в российском регионе мощность толчков достигла 5 баллов.

Представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра оценили магнитуду землетрясения в 6,5 баллов. Эпицентр подземных толчков в Иркутской области располагался в 277 километрах в юго-западном направлении от Ангарска. Очаг заложен на глубине в 10 километров. В Геологической службе США зафиксировали землетрясение с магнитудой 6,8 баллов. В ГУ МЧС по региону заявили, что в области ощущалось землетрясение в 5 баллов. После него было зарегистрировано еще несколько афтершоков. Они ощущались также в Красноярском крае.

На данный момент сведения о погибших и пострадавших не поступали. В Instagram-аккаунт губернатор Иркутской области отметил, что муниципальные осматривают дома и объекты социальной инфраструктуры. Днем 12 января будет проведено заседание местной комиссии по ЧС.

Землетрясение в Иркутске сняли на видео.

Видео: Instagram/kobzevnasvyazi