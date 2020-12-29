На кадрах видно, что в квартире трясeтся люстрs.

Землетрясение в Иркутске сняли на видео. Ролик был опубликован в социальной сети "Вконтакте" и размещен в паблике "Инцидент | Иркутск". По данным автора поста, стихийное явление произошло утром 12 января. На кадрах зафиксировано, что в комнате, в которой находился оператор, качаются люстры.

Ранее в Instagram-аккаунте губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что местные муниципалитеты приступили к осмотру социальных объектов и жилых зданий. Заявления о подземных толчках начали поступать около 05:32 по местному времени (00:32 по московскому времени). Эпицентр явления располагался на территории Монголии, в 34 километрах от населенного пункта Тур. Интенсивность землетрясения достигла 8,4 баллов. В Иркутске ощущалось около 5 баллов.

После этого было зарегистрировано три афтершока около российско-монгольской границы. По данным ГУ МЧС, подземные толчки замечены в 06:02, 06:44 и 07:02 по местному времени. Единая геофизическая служба РАН отметила, что энергетический класс афтершоков составил 13.5,11.7, 13.2 соответственно.

Появилось видео прервавшего интервью хорватского мэра землетрясения.

Фото: Instagram/Игорь Кобзев

Видео: VK / Инцидент | Иркутск