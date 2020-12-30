Появилось видео прервавшего интервью хорватского мэра землетрясения

Стихийное бедствие унесло жизни семерых жителей страны.

Появилось видео прервавшего интервью хорватского мэра мощного землетрясения. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте боснийского телеканала TV N1 Sarajevo. Известно, что инцидент произошел накануне в городе Петриня. а кадрах видно, что чиновник отвечает на вопросы журналистов. Внезапно начинаются сильные подземные толчки. Представители СМИ испуганно кричат и держатся друг за друга.

Землетрясение произошло в Хорватии во вторник, 29 декабря. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр стихийного бедствия находился в 44 километрах в юго-восточном направлении от Загреба. Жертвами трагедии на данный момент считаются семь человек. В списке погибших значится 12-летняя девочка.

В результате землетрясения в Хорватии погиб ребенок.

Видео: Twitter / TV N1 Sarajevo