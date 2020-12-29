Мэр города Петриня заявил, что разрушено "практически половина города".

В результате землетрясения в Хорватии погиб ребенок. Об этом сообщили журналисты местной газеты Jutarnji list. В СМИ уточнили, что трагедия произошла на юго-востоке от Загреба, в городе Петриня. Этот населенный пункт, как и Сисак, оказался ближе всего к эпицентру подземных толчков. Стихийное бедствие нанесло множество разрушений региону. В частности, пострадали детский сад и больница. Глава Петрини заявил, что разрушена "практически половина города". Это привело к панике среди населения. Многие разыскивают своих близких.

Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей Даринко Думбович, мэр города Петриня

Напомним, что подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра 28 декабря. Эпицентр землетрясения находится в 50 км от Загреба. Представители Европейско-средиземноморского центра заявили, что очаг стихийного явления расположен на глубине 2-10 километров.

В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение.

Видео: YouTube / Disaster Compilations