Оно вызвало замедление движения транспорта в городе и опоздания ряда поездов.

В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение. Об этом сообщила представитель Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи. Ее слова приводит "РИА Новости".

Вчера, 17 декабря, в 16:59 по местному времени специалистами института было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9 с эпицентром в 6 км к западу от города. Сотрудники провинциальной пожарной службы Милана заявили, что никто из жителей за помощью не обращался, жертв и разрушений также не было.

Землетрясение вызвало замедление движения автотранспорта в городе и опоздания ряда поездов железнодорожной компании Trenord. По словам Лудзи, в последний раз подобные толчки в Милане произошли 26 ноября 1396 года.

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