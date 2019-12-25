В Германии обновился рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом

В Германии обновился рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
В четверг, 17 декабря, появилась информация о 26 923 новых случаях заболевания COVID-19. Однако из-за технической ошибки не были учтены еще около 3,5 тысяч случаев. В связи с этим количество зараженных в стране впервые превысило отметку в 30 тысяч.
С 16 декабря в Германии вступили в силу новые карантинные меры, которые продлятся до 10 января.
Ранее мы сообщали, что в Германии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все