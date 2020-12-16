Общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 23 427 человек.

В Германии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Университет Роберта Коха.

Суточный прирост умерших от COVID-19 в стране составил 952 человека. Этот показатель стал самым высокий за весь период пандемии. Общее число умерших от коронавируса в Германии составляет 23 427 человек.

Отметим, что на сегодняшний день в Германии зарегистрировано более 1,37 млн случаев заболевания COVID-19.

Ранее стало известно, что Меркель ожидает возвращение Германии к нормальной жизни осенью 2021 года.

Видео: YouTube / WELT