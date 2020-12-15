Меркель ожидает возвращение Германии к нормальной жизни осенью 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель на виртуальной встрече со студентами назвала сроки возвращения страны к нормальной жизни. Ее слова приводит "РИА Новости".

Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру будет более нормальная ситуация. Но зима будет сложной.

Ангела Меркель, канцлер Германии