Меркель ожидает возвращение Германии к нормальной жизни осенью 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель на виртуальной встрече со студентами назвала сроки возвращения страны к нормальной жизни. Ее слова приводит "РИА Новости".
Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру будет более нормальная ситуация. Но зима будет сложной.
Ангела Меркель, канцлер Германии
Осенний семестр в 2021 году по плану должен стартовать 1 октября.
Ранее Институт Коха назвал "беспрецедентно серьезной" ситуацию с коронавирусом в Германии.
Видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland
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