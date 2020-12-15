  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:33
105
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Меркель ожидает возвращение Германии к нормальной жизни осенью 2021 года

0 0

По ее словам, грядущая зима в стране будет сложной.

Канцлер Германии Ангела Меркель на виртуальной встрече со студентами назвала сроки возвращения страны к нормальной жизни. Ее слова приводит "РИА Новости".

Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру будет более нормальная ситуация. Но зима будет сложной.

Ангела Меркель, канцлер Германии

Осенний семестр в 2021 году по плану должен стартовать 1 октября.

Ранее Институт Коха назвал "беспрецедентно серьезной" ситуацию с коронавирусом в Германии.

Видео: YouTube / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland

Теги: ангела меркель, германия, канцлер германии, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии