Подземные толчки особенно чувствовались в эпицентре, за земле Штирия.

В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом сообщили представители национального Центрального института метеорологии и геодинамики. Известно, что подземные толчки зафиксированы на территории федеральной земли Штирия, расположенной на юго-востоке государства. Стихийное явление незначительно повредило здания.

В среду, 20 января 2021, в 8:30 по центральноевропейскому времени (в 10:30 по московскому времени) произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия заявление экспертов

На данный момент известно, что землетрясение ощущалось на большей части Австрии, особенно сильно - около эпицентра.

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения.

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