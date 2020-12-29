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В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Сегодня, 13:08
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lesjasap

В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Подземные толчки особенно чувствовались в эпицентре, за земле Штирия.

В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом сообщили представители национального Центрального института метеорологии и геодинамики. Известно, что подземные толчки зафиксированы на территории федеральной земли Штирия, расположенной на юго-востоке государства. Стихийное явление незначительно повредило здания.

В среду, 20 января 2021, в 8:30 по центральноевропейскому времени (в 10:30 по московскому времени) произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия

заявление экспертов

На данный момент известно, что землетрясение ощущалось на большей части Австрии, особенно сильно - около эпицентра.

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения.

Фото: Pixabay.com

Теги: австрия, землетрясение, штирия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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