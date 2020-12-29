В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения

Самое сильное землетрясение в регионе достигло магнитуды в пять баллов.

В южной Якутии за ночь произошли четыре землетрясения. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил представитель регионального филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН". Известно, что самый сильный подземный толчок достиг амплитуды в пять баллов.

Первое землетрясение произошло в Алданском улусе в 3:46 по местному времени (21:46 по московскому времени 18 января), магнитуда около 5, глубина - 15 километров. Потом был афтершок в 4.08, еще одно землетрясение в 4:17, и еще одно неподалеку около 7 утра источник агентства

Эксперт уточнил, что амплитуда последних землетрясений была менее пяти баллов. Подземные толчки, очаг которых располагается на глубине 15 километров считаются поверхностными. Они должны ощущаться жителями региона, но в данном случае этого не произошло за счет вечной мерзлоты, которая "сгладила" эффект. В РАН напомнили, что для Якутии произошедшее стихийное явление стало сильнейшим за последние два месяца.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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