Возбуждены уголовные дела.

В Якутии оперативники выявили подпольный цех по производству нефтепродуктов. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантом расследования стал глава общества с ограниченной ответственностью. Его компания занималась продажей твердого, жидкого и газообразного топлива без соответствующей лицензии на эксплуатацию объектов повышенной опасности. Несмотря на это предприятие разместило на собственной базе цех по переработке нефтепродуктов. На нем работали несколько человек.

В полиции уточнили, что злоумышленник также незаконно подключил предприятие к газопроводу. С июня по декабрь прошлого года ему удалось похитить более одного млн кубометров природного газа. Газовой компании причинен ущерб в размере 5,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Известно, что на предприятии не соблюдались требования безопасности. Работники в специальных резервуарах производили дизельное топливо и другие нефтепродукты. Далее товар реализовывался отраслевым партнерам. Нелегальный доход оценивается в более чем 72 млн рублей. По признакам преступления возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 171 и части 4 статьи 158 УК РФ.

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Видео: МВД России