Полицейские Новосибирской области задержали участников группы телефонных мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России. По имеющимся сведениям от полиции, преступники звонили жителям города Ростов-на-Дону и выдавали себя за их близких. Они утверждали, что задержаны за совершение преступления. Далее следовал разговор с "представителем закона", которые предлагал разобраться в проблеме за денежное вознаграждение. За определенную сумму злоумышленник "отмазывал" правонарушителя от уголовной ответственности.
После этого к обманутой жертве приезжал еще один участник мошенничества. Он работает водителем такси. Мужчина забирал деньги, после чего переводил их на счет организатора преступной схемы. В настоящее время задержаны двое подозреваемых. В их квартирах проведены обыски. Оперативники изъяли у фигурантов расследования пять мобильных устройств, 11 банковских карт, 9 сим-карт. Выявлены электронные переписки о совершенных и готовящихся преступлениях.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
Известно, что преступной деятельностью банда промышляла с августа по ноябрь 2020 года. В общей сложности молодые люди совершили не менее 10 незаконных эпизодов, пострадавшими которых считаются местные жители в возрасте от 65 до 90 лет. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Задержанные заключены под стражу.
В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых преступлений с начала 2020 года.
Фото и видео: МВД РФ
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