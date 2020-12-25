Полиция отправила под стражу двоих участников преступной схемы.

Полицейские Новосибирской области задержали участников группы телефонных мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России. По имеющимся сведениям от полиции, преступники звонили жителям города Ростов-на-Дону и выдавали себя за их близких. Они утверждали, что задержаны за совершение преступления. Далее следовал разговор с "представителем закона", которые предлагал разобраться в проблеме за денежное вознаграждение. За определенную сумму злоумышленник "отмазывал" правонарушителя от уголовной ответственности.

После этого к обманутой жертве приезжал еще один участник мошенничества. Он работает водителем такси. Мужчина забирал деньги, после чего переводил их на счет организатора преступной схемы. В настоящее время задержаны двое подозреваемых. В их квартирах проведены обыски. Оперативники изъяли у фигурантов расследования пять мобильных устройств, 11 банковских карт, 9 сим-карт. Выявлены электронные переписки о совершенных и готовящихся преступлениях.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Известно, что преступной деятельностью банда промышляла с августа по ноябрь 2020 года. В общей сложности молодые люди совершили не менее 10 незаконных эпизодов, пострадавшими которых считаются местные жители в возрасте от 65 до 90 лет. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Задержанные заключены под стражу.

В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых преступлений с начала 2020 года.

Фото и видео: МВД РФ