Число грабежей уменьшилось на 15,2%.

В МВД сообщили о снижении семейно-бытовых преступлений с начала 2020 года на 9,3%. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

- В том числе на 17,5% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. - Ирина Волк, официальный представитель МВД

Она подчеркнула, что на 13,2% уменьшилось число преступлений средней тяжести и на 9,1% тех, которые связаны с причинением легкого вреда здоровью. Также в 2020 году зарегистрировано на 21,3% меньше разбоев, чем в 2019.

Количество погибших от преступлений сократилось на 5,3%, граждан, здоровью которых нанесли тяжкий вред - на 6,8%.

Число грабежей уменьшилось на 15,2%.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга поймала в 2020 году 12 тыс. пьяных водителей.

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