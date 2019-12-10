Полиция Петербурга поймала в 2020 году 12 тыс. пьяных водителей

По вине таких водителей за год погибли 40 человек.

В 2020 году сотрудники дорожной полиции Петербурга выявили 12 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По вине пьяных водителей произошло 839 ДТП, в которых погибли 40 человек, а 430 получили ранения. Некоторые нарушители сели в состоянии опьянения за руль уже не в первый раз. В отношении их возбудили 650 уголовных дел, а 596 дел направили в суд.

К административной ответственности привлекли 8 тыс. человек. Еще более 3,5 тыс. понесли ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Полиция намерена и дальше усиленно бороться с пьянством за рулем, так как вождение в таком состоянии может привести к тяжким последствиям.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески".

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО