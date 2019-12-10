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Полиция Петербурга поймала в 2020 году 12 тыс. пьяных водителей
Сегодня, 13:22
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nadezhda_sib

Полиция Петербурга поймала в 2020 году 12 тыс. пьяных водителей

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По вине таких водителей за год погибли 40 человек.

В 2020 году сотрудники дорожной полиции Петербурга выявили 12 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По вине пьяных водителей произошло 839 ДТП, в которых погибли 40 человек, а 430 получили ранения. Некоторые нарушители сели в состоянии опьянения за руль уже не в первый раз. В отношении их возбудили 650 уголовных дел, а 596 дел направили в суд. 

К административной ответственности привлекли 8 тыс. человек. Еще более 3,5 тыс. понесли ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования. 

Полиция намерена и дальше усиленно бороться с пьянством за рулем, так как вождение в таком состоянии может привести к тяжким последствиям. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески". 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: дорожная полиция, пьяные водители, уголовная ответственность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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