Бельский поддержал введение уголовной ответственности за сталкинг

Председатель ЗакСа Петербурга заявил о необходимости дать правовую оценку преследованию, в том числе в цифровой среде.

В России необходимо законодательно определить ответственность за сталкинг. Такое мнение высказал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Он отметил, что сейчас в Уголовном кодексе РФ отсутствует отдельная статья, предусматривающая ответственность за подобные действия. По словам Бельского, проблема преследования становится все более заметной на фоне развития цифровых технологий. Если раньше речь чаще шла о личном контакте, то теперь случаи навязчивого преследования все чаще происходят в интернете.

Председатель городского парламента поддержал позицию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который ранее выступал за необходимость правовой оценки сталкинга.

Бельский подчеркнул, что задача законодательства заключается не только в наказании нарушителей, но и в предупреждении подобных ситуаций. По его мнению, особое внимание необходимо уделить защите женщин, которые чаще сталкиваются с навязчивым преследованием. Также он отметил, что в дальнейшем могут быть подготовлены предложения для рассмотрения на федеральном уровне.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram/Александр Бельский