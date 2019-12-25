Пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески"

После этого нарушитель уснул прямо на снегу.

В Выборгском районе Петербурга прошел рейд "Нетрезвый водитель". Пойманный в нетрезвом состоянии водитель угрожал инспектору тем, что "лишит его жизни". Он призывал сотрудника ОГИБДД поступить "по-человечески" и решить все между собой, а не составлять протокол. Об этом рассказали в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Машину остановили на пересечении 1-го Муринского проспекта и Лесного проспекта. Освидетельствование показало, что мужчина пьян. В его отношении составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был недоволен, что инспектор решил поступить по закону. О себе он сообщил, что является младшим сержантом и имеет ребенка.

Далее его доставили в отдел полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рейсовом автобусе, который попал в ДТП в Гатчине, находилось 12 пассажиров.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK



