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Пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески"
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Пьяный водитель "Нивы" прочитал лекцию инспектору ГИБДД на Лесном, как поступать "по-человечески"

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После этого нарушитель уснул прямо на снегу.

В Выборгском районе Петербурга прошел рейд "Нетрезвый водитель". Пойманный в нетрезвом состоянии водитель угрожал инспектору тем, что "лишит его жизни". Он призывал сотрудника ОГИБДД поступить "по-человечески" и решить все между собой, а не составлять протокол. Об этом рассказали в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Машину остановили на пересечении 1-го Муринского проспекта и Лесного проспекта. Освидетельствование показало, что мужчина пьян. В его отношении составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был недоволен, что инспектор решил поступить по закону. О себе он сообщил, что является младшим сержантом и имеет ребенка.

Далее его доставили в отдел полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в рейсовом автобусе, который попал в ДТП в Гатчине, находилось 12 пассажиров.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

 

Теги: нарушение пдд, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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