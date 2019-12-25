В рейсовом автобусе, который попал в ДТП в Гатчине, находилось 12 пассажиров

Оно произошло на Двинском шоссе.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Гатчинском районе Ленобласти. В аварии пострадали водитель и пассажир "ВАЗа", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По официальной информации, столкновение произошло между рейсовым автобусом и одним легковым автомобилем, а не двумя, как ранее писал Piter.TV. В салоне автобуса находились 12 человек, из них никто не пострадал.

В результате ДТП пассажир легковушки получил тяжелые травмы, а водитель ― средней степени тяжести. Обоих госпитализировали.

Фото: Piter.TV