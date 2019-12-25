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В результате столкновения рейсового автобуса и легковушек в Гатчине пострадали два человека
Сегодня, 20:09
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nadezhda_sib

В результате столкновения рейсового автобуса и легковушек в Гатчине пострадали два человека

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Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Двинском шоссе в Гатчине произошло ДТП с участием рейсового автобуса №524 и двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие, узнал Piter.TV от источника.

Авария случилась на мосту через железнодорожные пути. Пострадавшими оказались двое мужчин около 40 лет. По предварительной информации, оба получили закрытую черепно-мозговую травму. У одного из них также перелом ноги. Пострадавших госпитализировали в гатчинскую больницу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лобовом ДТП с фурой под Феклистово пострадала семья из пяти человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, дтп на мосту, рейсовый автобус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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