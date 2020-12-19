В лобовом ДТП с фурой под Феклистово пострадала семья из пяти человек

Глава семейства в тяжелом состоянии, супруга получила средние травмы, состояние троих детей удовлетворительное.

Вечером 18 декабря на 7 километре автодороги "Ям-Ижора - Никольское" под деревней Феклистово Тосненского района Ленобласти произошло серьезное ДТП. Как стало известно Piter.TV, в легковушку врезался грузовик, выехавший на встречную полосу.

По какой причине фура"Скания" с полуприцепом съехала на чужую полосу, пока выясняется. В результате ДТП пострадала семья из пяти человек, которая ехала в "Ладе Ларгус": 34-летний водитель получил тяжелые травмы, мужчину пришлось вырезать из покореженного автомобиля. Супруга-ровесница получила травмы средней тяжести, пострадали также трое детей, сидевших на заднем сиденье. Врачи оценили состояние 3-летнего и 10-летнего мальчиков и 13-летней девочки как удовлетворительное, их родителей госпитализировали.

Обстоятельства аварии уточняются. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места ДТП.

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Видео: Piter.TV