Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Кировске

Какие травмы получили пешеходы, неизвестно.

В четверг, 17 декабря, на Набережной улице, 6А, произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что нетрезвый водитель "Шкоды" сбил трех пешеходов. Подробностей аварии пока нет. При каких обстоятельствах произошло столкновение также неясно. Заявитель отметил, что к месту прибыли экстренные службы.

Ранее мы писали, что двое погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной.Среди пятерых пострадавших двое – дети. Некоторые пострадавшие оказались зажаты в автомобиле.

Фото: Piter.TV