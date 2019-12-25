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Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Кировске
Сегодня, 18:26
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smirenny

Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Кировске

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Какие травмы получили пешеходы, неизвестно.

В четверг, 17 декабря, на Набережной улице, 6А, произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что нетрезвый водитель "Шкоды" сбил трех пешеходов. Подробностей аварии пока нет. При каких обстоятельствах произошло столкновение также неясно. Заявитель отметил, что к месту прибыли экстренные службы. 

Ранее мы писали, что двое погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной.Среди пятерых пострадавших двое – дети. Некоторые пострадавшие оказались зажаты в автомобиле.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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