В ноябре в Петербурге и Ленобласти задержаны более 500 нетрезвых водителей

С 2 по 5 ноября, а также с 22 по 24 ноября на территории Петербурга и области прошло профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

За ноябрь в Петербурге и Ленинградской области задержаны более 500 нетрезвых водителей. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции по г. СПб и ЛО.

С 2 по 5 ноября, а также с 22 по 24 ноября на территории Петербурга и области прошло профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на предотвращения ДТП и выявление водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде.

По сведениям автоинспекторов, в Петербурге возбуждено 257 дел об административных правонарушениях и 17 уголовных дел. В Ленинградской области – 403 и 31 соответственно.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Фото: Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО