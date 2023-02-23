В Петербурге сотрудники ГАИ помогли роженице доехать до роддома

Они пересадили женщину к себе в машину и домчали до роддома без пробок.

Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге помогли будущей маме вовремя добраться до роддома. Уже в больнице на свет появилась прекрасная девочка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине июня у дома 503/1 по Выборгскому шоссе при съезде на КАД к сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД, которые несли службу, подъехал автомобиль "Митсубиси Лансер". Водитель объяснил, что его жене срочно нужно в родильный дом на Васильевском острове. Сам он оперативно не смог бы её довезти, так как на дорогах образовались пробки.

"Сотрудники дорожной полиции срочно пересадили женщину к себе в автомобиль, включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы и оперативно доставили будущую маму в родильное отделение. Сами сотрудники дорожной полиции считают, что просто исполняли свой служебный долг" Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Отметим, что молодая мама поблагодарила инспекторов ДПС — старшего лейтенанта полиции Сергея Бойцова и старшего лейтенанта полиции Николая Фокина.

Ранее Piter.TV сообщал, что сотрудник полиции рассказал, как принимал роды в лесу Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти