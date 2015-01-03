На Кожевенной линии сотрудники ГИБДД задержали пьяного жителя Кемеровской области

Гонщику вместе с друзьями пришлось идти домой пешком.

На Васильевском острове стражи дорожного порядка задержали злоумышленника, который ездил по городу на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники ГИБДД остановили машину на Кожевенной линии. За рулем находился выпивший житель Кемеровской области. Ему вручили административный протокол.

В иномарке также сидели два пьяных пассажира. Гонщику вместе с друзьями пришлось идти домой пешком, так как легковушку поместили на штрафстоянку.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове сотрудники ДПС отправили в больницу пьяную и скандальную автоледи.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор