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На Кожевенной линии сотрудники ГИБДД задержали пьяного жителя Кемеровской области
Сегодня, 16:47
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На Кожевенной линии сотрудники ГИБДД задержали пьяного жителя Кемеровской области

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Гонщику вместе с друзьями пришлось идти домой пешком.

На Васильевском острове стражи дорожного порядка задержали злоумышленника, который ездил по городу на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники ГИБДД остановили машину на Кожевенной линии. За рулем находился выпивший житель Кемеровской области. Ему вручили административный протокол. 

В иномарке также сидели два пьяных пассажира. Гонщику вместе с друзьями пришлось идти домой пешком, так как легковушку поместили на штрафстоянку.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове сотрудники ДПС отправили в больницу пьяную и скандальную автоледи.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дорожная полиция, дпс, кожевенная линия, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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