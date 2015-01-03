На Васильевском острове сотрудники ДПС отправили в больницу пьяную и скандальную автоледи

Девушка валялась в грязи и ругалась.

Сегодня, 4 июня, в Василеостровском районе сотрудники ГИБДД не дали далеко уехать петербурженке, которая пила пиво за рулем и вела себя неадекватно. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Странную девушку за рулем заметил на парковке местный житель. Он не позволил ей отправиться в путь, вызвал сотрудников дорожной полиции, передал им "клиентку" и только после этого уехал. На Бульваре Головнина, 10, водитель иномарки Toyota Camry вела себя пугающе. Она истерила, ругалась матом и валялась в грязи. Правоохранители вызвали девушке скорую помощь. Медики забрали петербурженку.





Ранее на Piter.tv: полицейским удалось задержать петербуржца, который стрелял в магазине на Малой Балканской.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор