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На Васильевском острове сотрудники ДПС отправили в больницу пьяную и скандальную автоледи

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Девушка валялась в грязи и ругалась.

Сегодня, 4 июня, в Василеостровском районе сотрудники ГИБДД не дали далеко уехать петербурженке, которая пила пиво за рулем и вела себя неадекватно. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Странную девушку за рулем заметил на парковке местный житель. Он не позволил ей отправиться в путь, вызвал сотрудников дорожной полиции, передал им "клиентку" и только после этого уехал. На Бульваре Головнина, 10, водитель иномарки Toyota Camry вела себя пугающе. Она истерила, ругалась матом и валялась в грязи. Правоохранители вызвали девушке скорую помощь. Медики забрали петербурженку. 



Ранее на Piter.tv: полицейским удалось задержать петербуржца, который стрелял в магазине на Малой Балканской.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дорожная полиция, неадекватный водитель, сотрудники дпс, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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