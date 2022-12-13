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Полиция проводит проверку после массового ДТП на ЗСД
Сегодня, 14:42
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Полиция проводит проверку после массового ДТП на ЗСД

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В аварии пострадала 41-летняя петербурженка.

Правоохранители проводят проверку после массовой аварии на ЗСД, которая произошла накануне, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобили столкнулись на 27 километре дороги. Водитель машины Haval неправильно рассчитал дистанцию и влетел в Mercedes-Benz, который остановился впереди. От удара элитная иномарка врезалась в Audi A6, а она — с Nissan Almera. 

В результате случившегося пострадала 41-летняя петербурженка, которая находилась на пассажирском сидении в автомобиле Mercedes-Benz. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются детали случившегося.

Ранее на Piter.tv: на улице Ольги Берггольц собаки напали на человека.

Фото: Piter.tv

Теги: авария на зсд, дорожная полиция, массовое дтп, полиция, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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