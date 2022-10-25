Сотрудник полиции рассказал, как принимал роды в лесу Ленобласти

Малыша назвали в честь сотрудника полиции, спасшего ему жизнь, – Иваном.

7 сентября в 03:49 полицейский принял роды у женщины, стоящей у дороги, в поселке Шапки Тосненского района Ленобласти. В интервью "Петербургскому дневнику" он рассказал, как это было.

Я сначала попросил скорую дождаться, начал успокаивать ее, но видно было, что скорую она не дождется. Туда минут 20 ехать, а бригада недавно выехала. Тогда она легла на асфальт. Я надел перчатки, подсвечивал себе фонариком. Скоро ребенок вышел, я взял его и подтащил под ручки. Иван Дмитриев, сотрудник полиции

После Дмитриев и его напарник завернули новорожденного в одеяло, однако мальчик не кричал, его диафрагма не сокращалась.

Я вспомнил, мне бабушка говорила или в кино видел, уже не помню, что надо шлепнуть по попе. Я его положил на ладонь грудью и шлепнул, потом еще раз. И он закричал! Иван Дмитриев, сотрудник полиции

Ребенка и его мать отвезли во Всеволожскую больницу. Малыша назвали в честь сотрудника полиции, спасшего ему жизнь, – Иваном.

Мать мальчика написала отказ от госпитализации и покинула роддом. Он до сих пор находится в больнице Всеволожска в отделении патологии новорожденных.

Ванечка чувствует себя хорошо, прибавляет в весе, будет находиться у нас до 7 октября. В случае, если мать не даст о себе знать до достижения им возраста 1 месяца, мальчик будет выписан и направлен во Всеволожский дом ребенка. Мария Тюлькова, заместитель главного врача по детству и родовспоможению

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Фото из личного архива Ивана Дмитриева