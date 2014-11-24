Ленобласть ремонтирует обход поселка Шапки

Работы планируется завершить в течение месяца.

В Тосненском районе Ленобласти стартовал третий крупный дорожный ремонт на региональной сети трасс: в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется обход поселка Шапки. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Дорога ремонтируется целиком, это почти три километра нового асфальта от перекрестка с дорогой на Тосно до перекрестка с дорогой на Любань. В процессе ремонта здесь будет уложено два слоя нового покрытия, укреплены обочины, поставлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Работы планируется завершить в течение месяца.

Благодаря обходу транзитный транспорт не заходит в поселок, а сразу выезжает в сторону Тосно или Любани.

Сейчас в Тосненском районе продолжаются еще два дорожных ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги": в самом Тосно практически завершено обновление участка шоссе Барыбина, а на шоссе от Коркино до Любани начали укладку нового асфальта.

Развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре сдадут в сентябре.

Фото: администрация Ленобласти