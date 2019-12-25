Развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре сдадут в сентябре

Благодаря созданию нового дорожного объекта будут минимизированы пробки.

Развязка на трассе М-10 в Усть-Ижоре (Тосненский район Ленобласти) будет открыта к сентябрю текущего года. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Машины поедут по новому мосту через реку Ижора, а также смогут воспользоваться разворотной петлёй, путепроводом, надземным пешеходным переходом и проездом для сельскохозяйственной техники в насыпи дороги.

Благодаря созданию нового дорожного объекта будут минимизированы пробки. Кроме того, безопасность на дороге повысят за счёт разделения пересекающихся потоков.

Ранее мы сообщили о том, что мост через Свирь разводили для прохода двух судов 4 июля.

Фото: Росавтодор