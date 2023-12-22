В больнице Ленобласти спасли ногу участнику СВО

На СВО он получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова.

Хирурги Всеволожской больницы спасли ногу участнику СВО. Мужчина прошел 25 операций, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти 24 апреля.

Контракт с ВС РФ пострадавший подписал 2 года назад. На СВО он получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова. Тогда ногу, по словам мужчины, "просто разворотило". В рану попала инфекция, которая осложняла задачу врачам.

Когда участник СВО вернулся из госпиталя в Луганске, на его ноге был установлен аппарат Илизарова. Во Всеволожской больнице его сняли, а после провели операцию по установке пластины для фиксации перелома, однако развилось инфекционное осложнение. В результате возникло периимплатное нагноение.

Лечение инфекции – процесс длительный и непростой, но врачи смогли взять ее под контроль. Это позволило продолжить сращение перелома без удаления пластины-импланта. Пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти

Спустя время пластину удалили, поскольку перелом сросся. Новая операция снова спровоцировала имевшееся инфекционное осложнение. В итоге провели семь операций, включая последнюю, "косметическую", по закрытию дефекта кожным лоскутом. Все лечение заняло больше года. На данный момент пострадавший ходит уже почти с полной нагрузкой.

Ранее на Piter.TV: петербургские нейрохирурги спасли жизнь 17-летней пациентки с аномалией мозга.

Фото: Piter.TV