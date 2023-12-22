Петербургские нейрохирурги спасли жизнь 17-летней пациентки с аномалией мозга

Операцию девочка перенесла хорошо, теперь она готовится к выписке и возвращению к обычной жизни.

Нейрохирурги Первой детской городской больницы, расположенной на Авангардной улице в Петербурге, спасли жизнь 17-летней пациентки с редкой формой аномалии мозга, приводящей к эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 20 апреля.

В медицинское учреждение девочка поступила в апреле 2024 года. Ей неоднократно выполняли МРТ головы, и только на последнем выявили редкую патологию мозга. Пациентке диагностировали височное базальное энцефалоцеле – врожденное заболевание, вариант "скрытой" мозговой грыжи, приводящей к эпиприступам, которые не поддаются лечению лекарствами. В литературе описано 40 таких случаев.

С пациенткой и ее родителями врачи обсудили возможные варианты дальнейшей тактики лечения. Семья выбрала хирургию. При этом виде лечения достигаются хорошие результаты контроля эпилептических приступов, и большая часть пациентов излечивается от них в долгосрочной перспективе.

Операцию девочка перенесла хорошо, теперь она готовится к выписке и возвращению к обычной жизни.

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Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга