Через 5 минут после родов мать и ребёнок были переданы прибывшим работникам скорой медицинской помощи.

В Ленинградской области полицейский принял экстренные роды у женщины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 7 сентября в 03:49 поступило сообщение о том, что в поселке Шапки Тосненского района на дороге стоит беременная женщина, у которой кровотечение, возможно, начались роды.

На место оперативно прибыли сержант полиции Иван Дмитриев и старший сержант (водитель) Иван Миронов. Полицейскими было установлено, что у 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды. Сержант полиции Иван Дмитриев надел резиновые перчатки и принял на месте у женщины роды. Родился мальчик, который не подавал признаков жизни, но благодаря умелым действиям сотрудников полиции ребёнок задышал.

Через 5 минут после родов мать и ребёнок были переданы прибывшим работникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали их в медицинское учреждение Всеволожского района.

В августе в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Видео: МВД