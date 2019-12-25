В Петербурге таксист принял роды у пассажирки

Мужчине помог прохожий.

Работающий в Северной столице таксист Исламбек Касымжан уулу принял роды у пассажирки. Об этом сообщила "Фонтанка".

По информации издания, 29-летний уроженец Кыргызстана проживает в Петербурге с 2019 года. После пандемии он начал работать в автосервисе, но несколько месяцев назад снова решил сесть за руль такси. Утром 3 августа он отвозил в роддом беременную женщину и её мужа. Через некоторое время у будущей матери начались схватки. Исламбек принял всё возможное, чтобы добраться до пункта назначения как можно быстрее: он включил "аварийку", сигналил другим автомобилистам и махал рукой.

Однако до роддома доехать не удалось, так как машина оказалась не у главного входа, а у служебного КПП. Пока муж роженицы побежал за врачами, Исламбек стал искать помощи у прохожих. На его просьбы откликнулся проходивший мимо мужчина. В итоге роды прошли успешно: ребёнка завернули в толстовку таксиста и отдали матери.

Ранее мы сообщили о том, что выдано более 7 тысяч разрешений на перевозку пассажиров такси.

Фото: Piter.TV