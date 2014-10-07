Комитет по транспорту Петербурга: выдано более 7 тысяч разрешений на перевозку пассажиров такси

В первом полугодии 2023 года перевозчиками легковых такси оформлено почти в 2 раза больше разрешений

Комитет по транспорту города сообщил о значительном увеличении числа разрешений на перевозку пассажиров такси в текущем году. В соответствии с официальными данными, было выдано 7 621 разрешение, что превышает показатель первого полугодия 2022 года, составляющий 4 328 разрешений.

Общее число действующих разрешений на перевозку в Петербурге на данный момент составляет 29 276, что значительно превышает аналогичный период прошлого года, когда действовало лишь 22 423 разрешения.

С 1 сентября вступят в силу новые правила для перевозки пассажиров легковым такси. Основные требования включают использование машин с белым кузовом и желтой светоотражающей полосой, с возможностью нанесения логотипа перевозчика. Также важным условием станет экологический класс автомобилей, который не должен быть ниже Euro-3.

Эти правила будут распространяться на всех перевозчиков, которые оформят разрешение после 1 сентября.

В целях совершенствования регулирования такси в городе будет создана единая региональная информационная система, а также сформированы три новых реестра: о службах такси, о перевозчиках и об автомобилях.

Ранее сообщалось, что подозрительный таксист испугался мужа пассажирки, когда та хотела выйти из-за запаха медикаментов в авто

Фото: Piter.TV

