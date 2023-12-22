В Ленобласти обнаружили пропавшую машину такси с убитым водителем

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли на груди, шее и руках 64-летнего водителя такси ножевые ранения.

В Сланцевском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела таксиста в его же автомобиле. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне ночью диспетчер службы такси позвонила в полицию и сообщила, что один из их сотрудников нашел пропавшую ранее машину. Автомобиль нашелся в СНТ "Урожай" в деревне Гостицы.Однако, нашелся не только автомобиль, внутри был и водитель, но он был мертв, а салон залит кровью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли на груди, шее и руках 64-летнего водителя такси ножевые ранения.

Уже удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 23-летний неработающий житель Сланцев. С конца 2022 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

Накануне в ресторане на Московском проспекте застрелили мужчину.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)