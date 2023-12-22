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В ресторане на Московском проспекте застрелили мужчину
Сегодня, 21:47
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В ресторане на Московском проспекте застрелили мужчину

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Подозреваемого в совершении этого преступления мужчину задержали.

По факту убийства в одном из ресторанов на Московском проспекте 18 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Вечером в понедельник в заведении в Московском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. По словам очевидцев, были слышны три хлопка. Кроме того, отмечается, что на месте происшествия работали правоохранители и медицинские работники.

Подозреваемого в совершении этого преступления мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о предъявлении обвинения. 

Кроме того, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве мужчины летом 2023 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: московский проспект, убийство в московском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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