В ресторане на Московском проспекте застрелили мужчину

Подозреваемого в совершении этого преступления мужчину задержали.

По факту убийства в одном из ресторанов на Московском проспекте 18 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером в понедельник в заведении в Московском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. По словам очевидцев, были слышны три хлопка. Кроме того, отмечается, что на месте происшествия работали правоохранители и медицинские работники.

Подозреваемого в совершении этого преступления мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Кроме того, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV