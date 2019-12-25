Подозрительный таксист испугался мужа пассажирки, когда та хотела выйти из-за запаха медикаментов в авто

В Петербурге женщина ехала на такси из Красногвардейского района до Адмиралтейского. Водитель попытался усыпить заказчику.

Еще в июне этого года в дежурную часть поступило сообщение от женщины сообщением о том, что водитель такси попытался посягнуть на ее жизнь и здоровье.

Как стало известно Piter.TV, сначала женщина просто ехала с водителем, параллельно общаясь. В какой-то момент мужчина рассказал, что незадолго до их поездки ему пришлось гнаться за пассажиром, так как он не оплатил проезд.

Дальше водитель уточнил, что вообще у него все пассажиры спят. В этот момент женщина почувствовала запах медикаментов в носу и пыталась выбраться, таксист до последнего не открывал двери и окна и уверял, что довезет женщину. Однако угроза мужем помогла ей выбраться из автомобиля.

На данный момент служба заказа такси и правоохранительные органы работают над этим происшествием.

Ранее сообщалось, что в Московском районе водитель такси бежал за выбежавшей из авто женщиной.

Фото: Piter.TV