В Московском районе водитель такси бежал за выбежавшей из авто женщиной

Ночью в понедельник, 10 июля, в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что когда она находилась в такси, на нее напал водитель.
Как стало известно Piter.TV, водитель вез пассажирку на автомобиле марки Reno. Со слов потерпевшей, между ней и таксистом произошел словесный конфликт, после которого он начал ей угрожать.
Женщина выбежала из автомобиля, а водитель побежал за ней, однако догнать не смог. Полицию потерпевшая вызывала уже из другого такси.
На данный момент дополнительной информации не поступало. Правоохраниельные органы занимаются произошедшим.
Ранее сообщалось, что в Колпино произошла массовая драка с участием таксиста и камней.
Фото: Piter.TV
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