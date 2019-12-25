В Московском районе водитель такси бежал за выбежавшей из авто женщиной

В Московском районе Петербурга таксист напал на женщину. Потерпевшая в итоге пересела в другое такси и обратилась в полицию.

Ночью в понедельник, 10 июля, в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что когда она находилась в такси, на нее напал водитель.

Как стало известно Piter.TV, водитель вез пассажирку на автомобиле марки Reno. Со слов потерпевшей, между ней и таксистом произошел словесный конфликт, после которого он начал ей угрожать.

Женщина выбежала из автомобиля, а водитель побежал за ней, однако догнать не смог. Полицию потерпевшая вызывала уже из другого такси.

На данный момент дополнительной информации не поступало. Правоохраниельные органы занимаются произошедшим.

Ранее сообщалось, что в Колпино произошла массовая драка с участием таксиста и камней.

Фото: Piter.TV