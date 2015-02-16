В Колпино произошла массовая драка с участием таксиста и камней

В Колпинском районе Петербурга воцарил хаос, в котором каким-то образом фигурантом стал таксист. Люди дрались и кидались камнями.

Утром в понедельник, 10 июля, в полицию поступило аж два сообщения о том, что в Колпино происходит массовая драка с участием таксиста, камней и еще кучей людей.

Как стало известно Piter.TV, сначала поступило сообщение о том, что четверо неизвестных избивают таксиста. Потом появилось сообщение о том, что уже таксист избивает человека. Более того, количество участников драки увеличилось до шести человек, а в ход действия вошли камни. Ими кидались участники драки.

На данный момент о дополнительной информации о происшествии не поступало. Правоохранительные органы занимаются инцидентом.

Ранее сообщалось, что в аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин.

Фото: Piter.TV

