В Колпино произошла массовая драка с участием таксиста и камней

Утром в понедельник, 10 июля, в полицию поступило аж два сообщения о том, что в Колпино происходит массовая драка с участием таксиста, камней и еще кучей людей.
Как стало известно Piter.TV, сначала поступило сообщение о том, что четверо неизвестных избивают таксиста. Потом появилось сообщение о том, что уже таксист избивает человека. Более того, количество участников драки увеличилось до шести человек, а в ход действия вошли камни. Ими кидались участники драки.
На данный момент о дополнительной информации о происшествии не поступало. Правоохранительные органы занимаются инцидентом.
Ранее сообщалось, что в аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин.
Фото: Piter.TV
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