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В Ленобласти пьяный мужчина избил 75-летнего отца
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пьяный мужчина избил 75-летнего отца

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Пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.

В поселке Шапки Тосненского района пьяный сын избил своего 75-летнего отца. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывшими полицейскими вечером 24 октября в доме по Крайней улице с травмой головы был обнаружен 75-летний пенсионер. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 47-летний сын пострадавшего. Он после распития алкоголя во время внезапной ссоры избил своего отца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Под Петербургом выпивший мужчина костылями избил доставщика еды.

Фото: pxhere.com

Теги: избиение, поселок шапки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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