В Ленобласти пьяный мужчина избил 75-летнего отца

В поселке Шапки Тосненского района пьяный сын избил своего 75-летнего отца. Об этом стало известно Piter.tv.
Прибывшими полицейскими вечером 24 октября в доме по Крайней улице с травмой головы был обнаружен 75-летний пенсионер. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, он находится в крайне тяжёлом состоянии.
По подозрению в совершенном преступлении задержан 47-летний сын пострадавшего. Он после распития алкоголя во время внезапной ссоры избил своего отца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Под Петербургом выпивший мужчина костылями избил доставщика еды.
Фото: pxhere.com
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