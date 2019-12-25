В Ленобласти пьяный мужчина избил 75-летнего отца

Пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.

В поселке Шапки Тосненского района пьяный сын избил своего 75-летнего отца. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывшими полицейскими вечером 24 октября в доме по Крайней улице с травмой головы был обнаружен 75-летний пенсионер. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 47-летний сын пострадавшего. Он после распития алкоголя во время внезапной ссоры избил своего отца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Под Петербургом выпивший мужчина костылями избил доставщика еды.

Фото: pxhere.com