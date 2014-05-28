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Под Петербургом ночью выпивший мужчина костылями избил доставщика еды

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Курьеру удалось убежать от хромого дебошира. Пострадали рядом стоящие машины. 

Сегодня ночью, 25 октября, в Ж "Солнечный город" пьяный мужчина напал на курьера. Хулиган с гипсом на ноге кулаками и костылям побил доставщика еды. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сначала злоумышленник устроил на улице бокс, а потом решил ударить молодого человека костылем. Он резво бежал за своим оппонентом и размахивал "мечом". Молодых людей пытались разнять прохожие. 

Бухой хромоногий с гипсом на ступне, выйдя из бара, показывал бокс доставщику. В конце разборки хромой резво погнал соперника, махая костылем.

Очевидец

Курьеру удалось убежать от хромого дебошира. Пострадали рядом стоящие машины. 

Ранее на Piter.tv: в Кингисеппе водитель без прав устроил смертельное ДТП.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: жк солнечный город, нападение, побил костылями, пьяный мужчина избил курьера, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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