Под Петербургом ночью выпивший мужчина костылями избил доставщика еды

Курьеру удалось убежать от хромого дебошира. Пострадали рядом стоящие машины.

Сегодня ночью, 25 октября, в Ж "Солнечный город" пьяный мужчина напал на курьера. Хулиган с гипсом на ноге кулаками и костылям побил доставщика еды. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сначала злоумышленник устроил на улице бокс, а потом решил ударить молодого человека костылем. Он резво бежал за своим оппонентом и размахивал "мечом". Молодых людей пытались разнять прохожие.

Бухой хромоногий с гипсом на ступне, выйдя из бара, показывал бокс доставщику. В конце разборки хромой резво погнал соперника, махая костылем. Очевидец

Курьеру удалось убежать от хромого дебошира. Пострадали рядом стоящие машины.

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Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург