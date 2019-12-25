В Кингисеппе водитель без прав устроил смертельное ДТП

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля.

Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего в районе дома 40 проспекту Карла Маркса в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 24 октября в 21:15 произошло ДТП с участием ВАЗ-21103. Установлено, что водитель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на дерево. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля.

В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

После смертельной аварии перед Лодейным Полем в отношении водителя маршрутки завели уголовное дело.

Фото: Прокуратура Ленинградской области