После смертельной аварии перед Лодейным Полем в отношении водителя маршрутки завели уголовное дело

В результате аварии погибли двое пассажиров, мужчины 37 и 64 лет. Травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров и водитель. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с маршруткой на автодороге Лодейное Поле – Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В 05:54 57-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением из-за гололеда и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся. В микроавтобусе находилось 18 пассажиров, спасатели вырезали кузов, чтобы вытащить пассажиров. В результате аварии погибли двое пассажиров, мужчины 37 и 64 лет. Травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров и водитель. Четверым пассажирам потребовалась госпитализация в больницу.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутки по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека).

Фото: МВД