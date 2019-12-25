На подъезде к Лодейному Полю маршрутка съехала в кювет. Один человек погиб на месте

Движение на данном участке организовано в реверсивном режиме.

Движение на подъезде к Лодейному Полю организовано в реверсивном режиме в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Около шести утра поступила информация о том, что на 3 км подъезда к Лодейному Полю (трасса Р-21 "Кола") произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая, МЧС. Количество пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет, асфальт обработан противогололедными материалами.

Лодейнопольской городской прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 6 человек, один погиб на месте.

Ранее около поселка Тайцы пенсионерку дважды переехали машины.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад