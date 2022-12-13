В Приморском районе пьяный водитель не смог убежать от сотрудников ДПС

Мужчине грозит лишение водительских прав.

В Приморском районе пьяный водитель убегал от полиции. Автомобилиста все-таки поймали. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Выпивший гонщик решил спрятаться от сотрудников ДПС на АЗС. Но его все равно заметили. От мужчины сильно пахло спиртным, но от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения гражданин отказался.

Полицейские выяснили, что 55-летний водитель приехал в Петербург из Узбекистана. За нарушение правила ПДД мужчине пришел штраф на сумму 30 тыс. рублей. Также иностранца лишат водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор