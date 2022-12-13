На станции Орехово машина столкнулась с электричкой

Машина застряла на железнодорожном переезде, когда близко подъехал поезд.

На станции Орехово в Ленобласти автомобиль столкнулся с электричкой. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Машина застряла на железнодорожном переезде, когда близко подъехал поезд № 6523. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности о состоянии пассажиров состава и машины уточняются.

Добавим, что из-за аварии задерживаются электрички № 6523 Санкт-Петербург - Кузнечное на 20 минут и № 6528 Сосново - Санкт-Петербург на 30 минут.

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Фото: Телеграм / Спб Главный